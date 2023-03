Die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg lädt für den Pfingstmontag, 29. Mai, zur Feier der Jubiläumskonfirmationen ein. Die Einladung zu dem entsprechenden Festgottesdienst ab 9.30 Uhr in der Bergkirche richtet sich an alle Personen, die in den Jahren 1953, 1958, 1963, 1973 und 1998 konfirmiert wurden.

Eingeladen fühlen dürfen sich ausdrücklich auch diejenigen, die nicht in

...