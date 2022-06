Die Zwingenberger Freidemokraten wollen die „notwendige Erweiterung“ der örtlichen Grundschule „zeitlich beschleunigen“, wie es in einem entsprechenden Antrag der FDP heißt, mit dem sich am heutigen Donnerstag, 9. Juni, die Stadtverordnetenversammlung beschäftigen wird. Das Kommunalparlament unter Vorsitz von Stadtverordnetenvorsteher Andreas Kovar trifft sich dazu ab 19 Uhr in der

...