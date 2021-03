Zwingenberg. Die Hygiene- und Abstandsregelungen, die erlassen wurden, um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu reduzieren, sie reduzieren zwangsläufig auch den zwischenmenschlichen Kontakt: Einfach mal so Freunde auf eine Plauderei zu treffen, vielleicht beim Zwingenberger Abendmarkt im Rathaushof, das ist gegenwärtig (noch) nicht möglich.

Nicht ahnend, dass so ein zwangloses Treffen sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum einmal verboten sein könnte, hat der Zwingenberger Lothar Frank bereits im Jahr 2012 ein Motiv gemalt, das gegenwärtig „in echt“ so nicht wirklich anzutreffen ist: Vier junge Frauen in lockerer Runde, eine davon zieht an einer Zigarette – „vielleicht eine Szene, wie sie sonst in einer Pause vor einem Schulgebäude oder einer Uni beobachtet werden könnte“, mutmaßt FDP-Parteivorsitzende und Kommunalwahl-Spitzenkandidatin Karin Rettig, und schränkt jedoch gleich ein: „Wäre das Bild in diesen Tagen gemalt worden, dann hätte die Mädels allesamt einen Mund-Nasen-Schutz im Gesicht.“

„Freiheit“, so lautet der treffende Titel des Bildes von Lothar Frank, das er seinen Parteifreunden für eine Versteigerungsaktion gespendet hat – und für eben diese Auktion wurde am Montag vor der Apotheke Herms an der Bahnhofstraße 4 der Startschuss gegeben: Noch bis Montag, 18 Uhr, können für das Bild Gebote abgegeben werden, das Mindestgebot beträgt 50 Euro. Der Meistbietende unterstützt mit seinem Betrag den Förderverein der Zwingenberger Melibokusschule, den die Liberalen zum Nutznießer dieser Auktion gemacht haben.

Gebote können auf einen Zettel unter Angabe von Betrag und Kontaktdaten notiert in der Apotheke, wo das Bild ausgestellt wird, abgegeben werden. Oder sie können online – nämlich auf der Webseite der FDP – gemacht werden.

Mit der Versteigerung des 70 Zentimeter breiten und 50 Zentimeter hohen Bildes „Freiheit“, dessen Motiv von Lothar Frank – Vorstandsmitglied der FDP und Kandidat auf Listenplatz 13 – mit Acryl auf Leinwand gemalt wurde, wollen die Freidemokraten nicht nur eine Spende für den Förderverein erwirtschaften.

„Wir wollen auch symbolhaft auf die Situation von Kunst- und Kulturschaffenden hinweisen“, erläuterte Fraktionsvorsitzender Wolfgang Dams, der erneut auf Listenplatz 2 der Zwingenberger FDP für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung antritt, beim Auftakt für die Auktion. red