Zwingenberg. Wie viele rund um den Globus installiert sind, das lässt sich kaum schätzen – fest steht: In Zwingenberg gibt’s noch keine Webcam. Das wollten die örtlichen Freidemokraten ändern und spendierten der Stadt jetzt eine entsprechende Kamera, die im World Wide Web interessierten Betrachtern ein Blick auf das älteste Bergstraßenstädtchen ermöglichen soll. Harald Pieler, Stadtverordneter der FDP und Dritter auf der Kandidatenliste der Liberalen für die Kommunalwahl am 14. März, überreichte die Webcam am Freitagnachmittag auf dem Marktplatz an Bürgermeister Holger Habich.

AdUnit urban-intext1

Wo genau die Technik installiert werden soll, das ist noch offen, auf jeden Fall sollen die Fachwerkkulisse der Altstadt und die Bergkirche als weithin sichtbares Wahrzeichen der Stadt in Szene gesetzt werden. Neben einem geeigneten Standort, von dem aus beide Motive eingefangen werden können, sind ein Strom- und ein Internetanschluss Voraussetzungen für die Inbetriebnahme.

Wie Rathauschef Habich erläuterte, soll nun geprüft werden, ob der Glockenturm des Alten Rathauses am Marktplatz oder der „Bunte Löwe“ die bessere Perspektive bietet. Harald Pieler berichtete im Kreise von FDP-Spitzenkandidatin Karin Rettig und den weiteren Bewerbern Wolfgang Dams (Platz 2) und Jakob Kühne (Platz 5), dass die Webcam-Spende an die Stadt auch Symbol für eine zentrale Wahlkampfforderung der Freidemokraten sein soll:

„Wir wollen die Digitalisierung in Zwingenberg und Rodau vorantreiben.“ Die FDP trete für einen beschleunigten und flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes und der sogenannten 5G-Netze – des neuesten Mobilfunkstandards – ein und mache sich auch für die Entwicklung einer „Bürger-App“ stark, die die Kommunikation der Einwohner mit der Verwaltung sowie den Informationsfluss einfacher und schneller machen soll.

AdUnit urban-intext2

Ursprünglich wollte die FDP „ihrer“ Stadt einen „Access Point“, also einen weiteren Zugangspunkt für öffentliches Internet, spendieren, dann aber brachte der 26-jährige Jakob Kühne – Software-Entwickler und erstmals auf der Kandidatenliste der Liberalen – die Idee der Webcam ins Gespräch. Die Installation dieser Technik in „seinem“ Zwingenberg hatte sich Kühne bereits vor einigen Jahren im Teenager-Alter gewünscht, jetzt wird der Wunsch umgesetzt. red