Rodau. Mit Wahlversprechen sind Peter Götz und sein Team äußerst zurückhaltend – der Spitzenkandidat der FDP für die Wahl des Rodauer Ortsbeirats am 14. März informierte kürzlich beim gemeinsamen Pressegespräch mit Parteivorstand und Bewerbern der Kernstadt-Liberalen (wir haben berichtet) über die Ziele für „Rorre“. Und dabei steht im Mittelpunkt:

„Wir wollen die Lebensqualität in Rodau erhalten und weiter verbessern.“ Götz bringt es auf den Punkt: „Wir wollen keine Luftschlösser bauen und auch keine Leuchtturmprojekte verwirklichen.“

Um den Beweis zu führen, dass im einzigen Zwingenberger Stadtteil in den vergangenen Jahren im Ortsbeirat – und dabei eben auch mit Unterstützung der FDP – viel in Sachen Lebensqualität erreicht wurde, verweist Götz auf bereits realisierte Projekte: Der Neubau des Kunstrasenplatzes und die zum Sportplatz gehörenden Parkplätze oder auch die Renovierung des Alten Rathauses und die Neugestaltung des Innenhofs im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms seien gute Beispiele dafür.

Bei beiden Vorhaben wurden allerdings sechsstellige Beträge investiert – angesichts der angespannten Haushaltslage treten die Rodauer Freidemokraten für eine sparsame Ausgabenpolitik und den Abbau von Schulden ein. So sollen weitere Steuererhöhungen vermieden werden, ohne aber die vorhandene Infrastruktur verkommen zu lassen. Und Stillstand soll durch die Sparsamkeit nicht entstehen:

Die FDP setzt sich für eine Verbesserung der örtlichen Nahversorgung ein und denkt dabei an einen Dorfladen oder die Ansiedlung einer Bäckerei, sie hat den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs im Blick und auch die Verbesserung der Breitbandversorgung in Rodau, um Wohnen und Arbeiten zu ermöglichen – sowohl der ÖPNV als auch schnelles Internet sind quasi Dauerbrenner im Stadtteil.

Auch ein anderes kommunalpolitisches Thema der Vergangenheit wollen die Freidemokraten aus der Versenkung holen, nämlich die Schaffung von Fußgängerüberwegen auf der Kreisstraße 67 in der Ortsdurchfahrt von Rodau. Bislang wurden „Zebrastreifen“ von übergeordneten Behörden wegen der aus ihrer Sicht zu geringen Verkehrsbelastung auf der Hauptverkehrsachse immer abgelehnt. Nehme diese Belastung jedoch durch die Besiedlung von Neubaugebieten in den benachbarten Bensheimer Stadtteilen Fehlheim und Schwanheim zu, dann will die FDP einen neuerlichen Vorstoß unternehmen.

Nach der Ausweisung von Baugebieten wie „Auf dem Brunnen II“ oder „Nördlich der Hauptstraße“ („In den Gärten“) in der laufenden Legislaturperiode wollen die Freidemokraten die Schaffung von Wohnraum zwar nicht stoppen, aber dabei „behutsam“ vorgehen: „Bei der Schaffung von Neubaugebieten müssen wir immer auch im Blick behalten, dass auch die Infrastruktur passt“, sieht Peter Götz eine natürliche Limitierung der Ansiedlung neuer Bürger in der Auslastung von Kinderbetreuungseinrichtungen und Grundschule.

Den höchsten Stellenwert allerdings räumen die Liberalen der Unterstützung des bürgerschaftlichen und ehrenamtlichen Engagements ein – und in der Tat hat eben das in der Vergangenheit schon immer wieder dazu beigetragen, dass Projekte verwirklicht werden konnten, die beispielsweise in der Kernstadt so nicht zu realisieren gewesen wären. Götz führt als „bestes Beispiel“ dafür die Schaffung des „Speck-weg-Ecks“ an: Die (Privat-)Initiative ging von dem Rodauer Kurt Schmidt aus, der als Spendensammler und Treiber des Projekts unermüdlich voranschritt, gebaut wurde der Bewegungsparcours in Eigenleistung dann von vielen Ehrenamtlichen aus Ortsvereinen und Bürgerschaft.

Peter Götz, der zweiter Vorsitzender des Verschönerungsvereins sowie stellvertretender Wehrführer ist, weiß um die „große Verbundenheit der Rodauer zu den Vereinen und zu ihrem Dorf“. Daher liege in der Förderung von Vereinen und Privatinitiativen eine große Chance für das Gemeinwesen.

Ein besonderes Augenmerk will die FDP dabei auf die Unterstützung der örtlichen Kinder- und Jugendarbeit legen. Dazu Spitzenkandidat Götz: „In den Vereinen wird unseres Erachtens die beste Jugendarbeit betrieben. Dies wollen wir weiter fördern. Das Jugendzentrum in Zwingenberg wurde ja bekanntlich geschlossen. Frei werdende Gelder würden wir gerne weiterhin den Kindern und Jugendlichen zugutekommen lassen, zum Beispiel in Form eines Fonds.“

Auf der FDP-Liste für die Ortsbeiratswahl in Rodau kandidieren neben Spitzenkandidat Peter Götz auf Platz 2 Marleen Weiß-Strasser, gefolgt von Waltrud Orluk auf Platz 3, Wolfgang Volk auf Platz 4 und Dieter Volk auf Platz 5.