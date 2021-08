FDP fordert neues Parkkonzept

Zwingenberg. Die FDP habe das Thema Schulerweiterung bereits vor Jahren auf die kommunalpolitische Agenda gebracht, betonte Fraktionsvorsitzender Wolfgang Dams am Rande des B 3-Rundgangs seiner Partei (wir haben bereits berichtet) Es sei längst klar, dass die vorhandene Infrastruktur der Melibokusschule den steigenden Anforderungen nicht mehr gerecht werde. Aus der dreizügigen wird bald eine vierzügige Grundschule werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um den Platzbedarf für die derzeit rund 250 Schüler zu bedienen, wurden bereits mehrere Modulgebäude als zusätzliche Klassenräume an der nördlichen Seite der Melibokushalle errichtet. Nach Kenntnis der FDP wolle der Landkreis Bergstraße in seiner Eigenschaft als Schulträger frühestens 2022 mit der Planung der baulichen Erweiterung beginnen. Mit einer Umsetzung sei nicht vor 2025 zu rechnen, so Dams weiter. Man werde also zunächst weiter mit Provisorien und Interimslösungen leben müssen, kritisieren die Liberalen, die sich einen etwas flotteren Prozess gewünscht hätten.

Der Bebauungsplan zur weiteren Entwicklung des Areals rund um den Melibokusparkplatz sieht bekanntlich ein Baufenster für ein neues Schulhaus südwestlich des Bestandsgebäudes vor. Im Zuge der Vorplanungen wurde ein privates Gartengrundstück im nördlichen Bereich von der Stadt erworben und dem Eigenbetrieb zur Verfügung gestellt, während das Areal der alten Paßschule vom Kreis in den Besitz der Stadt übergegangen war. Das Gebäude an der B3 konnte somit weiter als Bestandteil der Melibokusschule genutzt werden.

Im Zuge des lokalen Parkraumkonzepts soll im Zuge des Schulausbaus auch die Zufahrt zum Melibokusparkplatz neu geregelt werden. Über eine breitere Einfahrt an der Sparkasse (Melibokusstraße) könnte der Verkehr hinter der Melibokushalle vorbei geführt werden. Dies soll die Situation in der schmalen Passwiese entlasten und Ortsfremden den Weg zu den Altstadtparkplätzen erleichtern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Stadt erhofft sich davon eine bessere Navigation und Orientierung. Zudem bleibe der Schulcampus vom Verkehr unberührt. Das räumlich zerstückelte Areal der Melibokusschule samt Nebengebäuden soll insgesamt abgeschirmter gestaltet werden, um einen homogenen Campus-Charakter zu schaffen und damit mehr Sicherheit für die Schüler zu erreichen.

Hinter der Paßschule könnten dann zusätzliche Parkplätze entstehen, so Holger Habich. Zumal der Melibokusparkplatz durch das Bauprojekt ein wenig kleiner wird. tr