Zwingenberg. Bei der Kommunalwahl am 14. März haben die Zwingenberger Freidemokraten zwar prozentual etwas schlechter abgeschnitten als vor fünf Jahren – sie erreichten 17,8 Prozent (2016: 20,3 Prozent) –, was die Anzahl der FDP-Sitze in der Stadtverordnetenversammlung angeht, bleibt es jedoch bei sechs Mandaten. Im Ortsbeirat Rodau konnten die Liberalen sogar zulegen: Dort erreichten sie 27,5 Prozent (2016: 18,8 Prozent). Hier sind sie künftig mit zwei Mitgliedern vertreten.

Abschied für ein engagiertes Trio

Am Freitag hat sich nun die neue Stadtverordnetenfraktion konstituiert. Zu ihrem Fraktionsvorsitzenden wählten die Freidemokraten erneut Wolfgang Dams, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. Stellvertreter wurde Harald Pieler. Parteivorsitzende Karin Rettig nutzte die Gelegenheit, um sich bei ihren Mitstreitern für einen engagierten Wahlkampf zu bedanken. Anerkennende Worte fand sie insbesondere auch für Christiane Pieler, Dieter Rhein und Waltrud Orluk, die der neuen Stadtverordnetenversammlung nicht mehr angehören werden. Neu hinzugekommen sind dafür Jakob Kühne, Sven Krimmelbein und Wolfgang Volk. Letzterer wird zusammen mit Peter Götz für die FDP auch in den Ortsbeirat einziehen.

Unter der Leitung von Fraktionschef Dams wurde sodann festgelegt, wer welche Ausschüsse und Gremien besetzt. Da Spitzenkandidatin Rettig aller Voraussicht nach wieder in den Magistrat wechseln und somit aus der Stadtverordnetenversammlung ausscheiden wird, rechnet die FDP mit dem Nachrücken von Rainer Willbrand. Er soll sich dann erneut dem Sozial-, Kultur- und Sportausschuss widmen, dem er bereits in der vergangenen Wahlperiode angehörte. Harald Pieler wird, wie bisher, den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss besetzen und Wolfgang Dams bleibt Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses.

Die Freidemokraten sehen sich für die anstehenden Wahlen, aber auch für die inhaltliche Arbeit im Parlament und im Ortsbeirat gut gerüstet. „Wir freuen uns auf weitere fünf engagierte Jahre für Zwingenberg und Rodau“, so Fraktionschef Wolfgang Dams. red

