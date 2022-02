Fasching mal anders

Rodau. Der Verschönerungsverein Rodau (VVR), der in den Jahren vor der Coronavirus-Pandemie stets zu einer Fastnachtsveranstaltung für Kinder eingeladen hat, kündigt nun – Corona-bedingt – „Kinderfasching mal anders!“ an:

Am 26. Februar, Samstag, können interessierte Mädchen und Jungen unter Anleitung von VVR-Ehrenamtlichen an der Lagerhalle des Vereins am Sportplatz Vogelhäuschen basteln. Die Bastelaktion findet im Zeitraum von 10 bis 12 Uhr statt und teilnehmen kann nur, wer sich zuvor per E-Mail: info@babbelstubb.info angemeldet oder sich in eine entsprechende Liste, die in der Städtischen Kindertagesstätte Rodau ausliegt, eingetragen hat.

Für die Teilnahme ist ein Betrag von mindesten fünf Euro zu zahlen – wer einen höheren Betrag entrichtet, der unterstützt damit das Bienenwiesen-Projekt der Verschönerungsvereins Rodau.

Verkleidete Baumeister

Aufgrund der Corona-Situation bitten die Veranstalter darum, dass die Kinder von einem Elternteil begleitet werden, um die Aufsicht und damit die Einhaltung der Abstandsregelungen gewährleisten zu können. Abschließend heißt es in der Einladung: „Baut euer eigenes Vogelhäuschen und hängt es an einen der Obstbäume unserer Obstbaumallee, so dass ihr in Zukunft eure Häuschen mit ihren Bewohnern besuchen könnt. Und weil Fasching ist: Es gibt Kräppel und Kaffee – und wir freuen uns über viele verkleidete Baumeister.“ red