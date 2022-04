Farbenfrohe „Glücklichmacher“

Auerbach/Seeheim. Mit den Bildern von Vanessa Guthy, Marc Oden und Jürgen Klaban ist neue Kunst in die Zahnarztpraxis von Dr. Klaus Pfaff am Grundweg in Seeheim-Jugenheim eingezogen. Bis März nächsten Jahres hängen die Bilder der Künstler der Behindertenhilfe Bergstraße (bhb) nun in der Arztpraxis und beleben die Räume durch ihr formenreiches Farbenspiel.

Eine Herzensangelegenheit

Der kunstaffine Zahnarzt öffnet nicht zum ersten Mal seine Türen für Kunstschaffende. Schon in der Vergangenheit schuf der Mediziner in seinen Räumen einen Ausstellungsplatz für regionale Künstler. Die Kooperation mit der bhb sei für ihn jedoch eine besondere Herzensangelegenheit. „Wir sind doch Nachbarn“, sagt er und stellt sich mit einem herzlichen Lächeln neben Marc Oden für ein weiteres Foto vor den Künstlerbus der bhb, „wir müssen einander unterstützen“.

Frau Jäger, die Mitarbeiterin von Dr. Pfaff, gerät beim Treffen mit den Künstlern ebenfalls ins Schwärmen und beschreibt die Bilder als morgendliche „Glücklichmacher“. Immer wieder würde sie neue Textpassagen in Odens Bildern entdecken, die sie zum Schmunzeln bringen.

Die Werke können nicht nur bestaunt, sondern auch von interessierten Patienten erworben werden. Und wem die Auswahl in der Praxis noch nicht ausreicht, der sei herzlich in die hauseigene Galerie der bhb in der Darmstädter Straße 148 in Bensheim-Auerbach eingeladen (aufgrund der Coronalage bitte mit Voranmeldung bei Herrn Thomas Rogala unter: Tel. 06251/7006 59). red