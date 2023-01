Alles neu, das macht ja bekanntermaßen der Mai, zumindest wird das in einem Volkslied behauptet, aber in diesem Fall ist es der Januar, der eine wesentliche Neuerung bringt: Wenn das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) in der kommenden Woche in die neue Saison startet, dann können die Kurse erstmals online gebucht werden. Und damit ist nicht etwa die Kontaktaufnahme zur FamizZ-Geschäftsstelle

...