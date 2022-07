Motorradfahren: Für die einen ist es ein Gefühl von Freiheit, für die anderen ist es eine Möglichkeit von A nach B zu kommen. Wichtig ist jedoch immer, dass man gesund und sicher ankommt. Der Ortsverein Darmstadt der Deutschen Verkehrswacht weist in diesem Zusammenhang auf ein Fahrsicherheitstraining für Motorradfahrer hin, das am 17. Juli, Sonntag, auf dem Verkehrsübungsplatz in Bickenbach

...