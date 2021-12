Fahrraddiebstahl in Bickenbach

Bickenbach. Die Polizei sucht mögliche Zeugen eines Fahrraddiebstahls, der sich bereits am vergangenen Donnerstag in Bickenbach ereignet hat. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, wurde dort von einem am Birkenweg gelegenen Hof ein Rad der Marke „Cube“ entwendet. Am frühen Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr soll der Täter sich an dem Modell „Touring Pro“ zu schaffen gemacht haben und mit diesem geflüchtet sein. Insgesamt wird der Schaden auf zirka 750 Euro geschätzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Alter des Unbekannten wurde auf 20 bis 30 Jahre und seine Größe auf 1,70 Meter geschätzt. Seine Haare wurden als hell beschrieben. Der Flüchtige soll einen olivgrünen Pullover, eine dunkle Jeans und eine weiße Jacke mit schwarzen Streifen getragen haben. Das Kommissariat 43 der Polizei Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen. ots