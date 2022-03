Fahrbahnsperrung in Ober-Beerbach

Ober-Beerbach. Im Bereich der Ortseinfahrt von Ober-Beerbach aus Richtung Nieder-Beerbach (L 3098) musste auf der Eberstädter Straße mit sofortiger Wirkung eine einseitige Sperrung der Straße vorgenommen werden, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus Seeheim-Jugenheim. Grund dafür ist, dass am Gehweg zum Hang Verschiebungen festgestellt wurden und so die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann.

Zur Gefahrenabwehr wurde bis auf Weiteres eine einseitige Sperrung der engen Straße angeordnet sowie ein Ampelverkehr eingerichtet, damit der Verkehr sicher fließen kann.

Bei einem Abstimmungsgespräch zwischen Hessen-Mobil sowie der örtlichen Straßenverkehrsbehörde, soll das weitere Vorgehen abgesprochen werden. Für die Verkehrsbehinderungen bittet die Gemeinde die Verkehrsteilnehmer um Verständnis. red

