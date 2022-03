Wer am Montag gemeint hat, das Geräusch einer Kettensäge an der Bergkirche vernommen zu haben, der muss sich getäuscht haben: Die für den 28. Februar angekündigte Fällung der Linde nördlich des Gotteshauses wurde dann doch erst am Dienstag dieser Woche in Angriff genommen.

Wie ausführlich berichtet hatte der Kirchenvorstand der Evangelischen Gemeinde die Entscheidung, die kranke Linde

...