Exkursion in den Kalksandkiefernwald

Seeheim-Jugenheim. Zur diesjährigen Waldbegehung in der Gemeinde Seeheim-Jugenheim lädt Suse Bruer, die Vorsitzende der Gemeindevertretung, für den 8. Oktober, Samstag, ein. Start ist um 10 Uhr in Seeheim an der Ecke Kiefernweg/Odenwaldstraße.

Gemeinsam mit Revierförster Dirk Hungenberg geht es zum Naturschutzgebiet „Kalksandkiefernwald“, dessen Pflege erörtert werden soll. Weitere Themen sind die Entwicklung der Wälder im Rhein-Main-Gebiet sowie die Waldbrandgefahr und mögliche vorbeugende Maßnahmen. Teilnehmer der Waldbegehung werden gebeten, auf festes Schuhwerk und wettergemäße Kleidung zu achten. red