Als Beauftragter des Evangelischen Dekanats Bergstraße bietet Joachim Dietermann, Pfarrer im Ruhestand der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), regelmäßig Führungen auf dem jüdischen Friedhof in Alsbach an. Unser Bild entstand an der Stelle, an der das von den Nazis gesprengte Totenhaus stand.

© Biewendt