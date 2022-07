„EKHN 2030“, so lautet der Titel eines sogenannten „Zukunftsprozesses“, mit dem die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau auf „die künftige gesellschaftliche Situation ebenso wie die Mitgliederentwicklung und deren Folgen für die Kirche“ reagieren will. Die Herausforderungen sind groß: Viele Menschen treten aus der Kirche aus, in der Folge sinken die Steuereinnahmen, überdies leiden auch

...