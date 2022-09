Evangelische versammeln sich

Zwingenberg. Der Vorstand der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg weist auf die Gemeindeversammlung hin, die am 11. September, Sonntag, im Anschluss an den Gottesdienst in der Bergkirche stattfindet. Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr, anschließend wird der Kirchenvorstand unter Leitung seiner Vorsitzenden Claudia Willbrand über „wichtige Anliegen der Kirchengemeinde informieren“, heißt es in der Einladung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf der Agenda stehen ein Rückblick auf die Aktivitäten der Ortsgemeinde, ein Bericht über die Arbeit der kirchlichen Stiftung sowie ein Bericht aus dem Kirchenvorstand und aus dem Evangelischen Gemeindenetz Nördliche Bergstraße (EGNB), dem neben Zwingenberg auch Alsbach, Jugenheim und Ober-Beerbach angehören.

Thematisiert wird auch der als „EKHN 2030“ bezeichnete Prozess zur Kirchenentwicklung, mit dem den gesellschaftlichen Veränderungen und den knapper werdenden Ressourcen Rechnung getragen werden soll. Außerdem wird ein Ausblick auf die Planungen und Veranstaltungen gegeben, die in der nächsten Zeit anstehen.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Zwingenberg "Sommerkirche" geht in Zwingenberg zu Ende Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Evangelische Kirche Evangelisches Gemeindefest in Einhausen bewusst in kleiner Form Mehr erfahren Lindenfels Gottesdienst in Winterkasten zum Schulanfang Mehr erfahren

„Über Ihre Vorschläge und Ideen zur Bereicherung unseres Gemeindelebens würden wir uns sehr freuen“, heißt es abschließend in der Einladung. red