Evangelische Kirchengemeinde sagt wegen Pandemie ihre Präsenz-Gottesdienste ab

„Erstens kommt es anders, und zweiten als man denkt.“ Das Evangelische Gemeindenetz Nördliche Bergstraße – Zusammenschluss der Protestanten aus Zwingenberg, Alsbach, Jugenheim und Ober-Beerbach – wollte in der Karwoche und an den Osterfeiertagen auch Präsenzgottesdienste in und rund um die Gotteshäuser feiern, doch die sich verschärfende Pandemielage macht eine Überarbeitung der Planungen nötig. Nachfolgend ein Überblick für Zwingenberg:

Wie geplant startet an Gründonnerstag, 1. April, ab 18 Uhr an der Zwingenberger Bergkirche alle zehn Minuten ein Stationen-Gottesdienst mit Pfarrerin Beatrice Northe. Dafür sind Anmeldungen nötig. Bei der Buchung im Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg muss ein Zeitwunsch angegeben werden.

Wer am Gründonnerstag zu Hause bleiben will, der kann ab 19 Uhr mit Smartphone, Tablet oder Computer einen Haus-zu-Haus-Gottesdienst mit dem Jugenheimer Pfarrer Hans-Peter Rabenau feiern, der dazu das Internet-Videokonferenz-Instrument „Zoom“ verwendet. Der dafür erforderliche Link steht auf der neuen Webseite der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg (www.evangelische-kirchengemeinde-zwingenberg.de) zur Verfügung. Überdies können sich Teilnehmer auch per klassischem Telefon einwählen.

An Karfreitag, 2. April, waren in Zwingenberg Präsenzgottesdienste vorgesehen, die um 9 Uhr und um 11 Uhr beginnen sollten, diese wurden jedoch abgesagt. Stattdessen besteht die Möglichkeit, ab 10 Uhr wieder mit dem Jugenheimer Pfarrer Hans-Peter Rabenau einen Haus-zu-Haus-Gottesdienst per „Zoom“ oder Telefon zu feiern (Zugangsdaten auf der neuen Webseite der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg).

Die Osternachtsfeier im Freien am Ostersonntag, 4. April, 6 Uhr, in Zwingenberg fällt aus. Von 10 bis zirka 14 Uhr wird jedoch an der Bergkirche der Ostersegen gespendet und es erfolgt die Ausgabe von Osterlichtern.

Am Ostermontag, 5. April, gibt es in Zwingenberg einen Gottesdienst aus der Tüte. Die Tüte, in der alles Wichtige zum Osterspaziergang für Familien enthalten ist, ist nach vorheriger Anmeldung bis am Gründonnerstag, 1. April, im Gemeindebüro erhältlich.

Die Kontaktdaten des Gemeindebüros: Darmstädter Straße 22, Telefon: 06251 / 75844, Fax: 06251 / 75836, E-Mail: kirchengemeinde.zwingenberg@ekhn.de. red

www.evangelische-kirchengemeinde-zwingenberg.de