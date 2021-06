Evangelische Kirchengemeinde konfirmierte zehn Jugendliche

Zwingenberg. Der zurückliegende Sonntag war ein besonderer Festtag in Zwingenberg, junge Christen feierten in der evangelischen Bergkirche Konfirmation. Aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen wurden die Jugendlichen aufgeteilt auf zwei Gruppen in zwei Gottesdiensten von Pfarrerin Beatrice Northe eingesegnet. In der zurückliegenden Monaten hatten sich die Mädchen und Jungs auf diesen Tag intensiv vorbereitet, anfangs noch im persönlichen Miteinander, später dann in regelmäßigen digitalen Zusammenkünften. Es waren die Perlen des Glaubens, hier vor allem die Gottesperle, die Geheimnisperle, die Taufperle und die Gelassenheitsperle, die im Zentrum der Betrachtungen standen, die zum Nachdenken und zum Austausch anregten. Zudem fand sich zu Monatsbeginn auf der Gemeindehauswiese ein Vorstellungsgottesdienst auf dem Programm, den die Konfirmanden in einem Treffen vorbereitet haben. Die Fotos zeigen die beiden Gruppen mit Pfarrerin Northe und dem Vorsitzenden des Konfirmanden-Ausschusses, Marcel Keim. Gemeinsam in einer Gruppe konfirmiert wurden (links, v..l): Sarah Scholl, Luis Schreiber, Aileen Machleid, Yannic Freitag und Lisia Vollheim, in der zweiten Gruppen waren zusammen (rechts, v.l.): Adrian Rau, Felix Anthes, Niklas Schönauer, Philipp Schminke und Lasse Hammer-Dennhardt. / thz

