Pfarrer Manfred Hauch hat sich in diesen Tagen von der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg verabschiedet. Hauch hatte im Januar die Vertretung von Pfarrer Christian Hilsberg übernommen, der in Elternzeit gegangen war (wir haben berichtet). Jetzt ist Seelsorger Hilsberg aus eben jener Elternzeit wieder in den Dienst zurückgekehrt und sein Kollege Hauch hat die Vertretung wieder

...