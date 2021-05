Evangelische feiern wieder Präsenzgottesdienste

Zwingenberg. Die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg lädt für den morgigen Donnerstag, 13. Mai / Christi Himmelfahrt, zu einem Präsenzgottesdienst an beziehungsweise in die Bergkirche ein. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr und wird von Pfarrerin Beatrice Northe geleitet.

Bei trockenem Wetter soll die Andacht unter freiem Himmel, nämlich unter der Linde auf dem Kirchhof stattfinden. Angesichts einer unter die Marke von 100 sinkenden Inzidenz ist es nach Angaben der Protestanten jedoch auch möglich, bei schlechtem Wetter ins Gotteshaus auszuweichen. Im Klartext:

Der Gottesdienst der Evangelischen am Feiertag Christi Himmelfahrt findet auf jeden Fall – egal bei welcher Witterung – statt.

Zur einfacheren Umsetzung der trotz sinkender Inzidenz-Werte nach wie vor geltenden Coronavirus-Schutzbestimmungen ist eine Anmeldung zum Gottesdienst im Gemeindebüro (Telefon: 06251/75844) hilfreich. Natürlich ist aber auch ein Gottesdienstbesuch ohne vorherige Anmeldung möglich. Die Feier des Gottesdienstes findet unter Einhaltung der geltenden Hygienevorgaben statt: Das Tragen eines entsprechenden Mund-Nasen-Schutzes – auch während des Gottesdienstes – ist notwendig.

Auch für die kommenden Sonntage sind Präsenzgottesdienste in der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg geplant. So am kommenden Sonntag, 16. Mai, wenn Pfarrer Christoph Kahlert (Jugenheim) predigt. Auch diese Gottesdienste werden – soweit möglich – im Freien, also auf dem Kirchhof stattfinden. Bei ungünstigen Wetterverhältnissen besteht – solange die Inzidenz im Kreis Bergstraße unter 100 liegt – aber die Möglichkeit des Ausweichens in die Kirche.

Verteilt über die Gottesdienste am 13., 16. und 23. Mai werden sich jeweils einige der 17 Kandidatinnen und Kandidaten zur Kirchenvorstandswahl kurz persönlich vorstellen. Die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg lädt herzlich zu den nun wieder stattfindenden Präsenzgottesdiensten ein. red

