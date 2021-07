Es kommt auf das richtige Maß an

„Viel, hilft viel“, heißt es gerne. Das stimmt jedoch nur in Ausnahmefällen. Ein Zuviel bewirkt meist genau das Gegenteil. Die Natur lehrt, es kommt immer auf die richtige Zusammensetzung, vor allem auf das richtige Maß an. Jede Pflanze braucht ihre Nährstoffe, um wachsen zu können. Zuviel Dünger verbrennt und führt zu ihrem Absterben. Jeder Körper braucht Energie, eine zu einseitige Nahrungsaufnahme und ein Zuviel des Guten schadet. Wirkstoffe können noch so wertvoll sein, sie wirken nur, wenn sie auch im richtigen Verhältnis eingebracht werden.

Wie sagte schon der bedeutende Arzt und Naturforscher Paracelsus: „Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist.“

Salz ist Lebensmittel, aber es braucht das richtige Maß. © Bissinger

Nicht anders steht es mit persönlichen Zielen. Der Mensch strebt vom Wesen her immer wieder nach Verbesserung. Er verfolgt das Ziel, in einem oder mehreren Bereichen möglichst das absolute Maximum zu erreichen. Der Körper soll attraktiv und gesund sein, die Karriere muss perfekt laufen oder das Verhalten einwandfrei werden. Wir alle streben nach einem erfolgreichen Leben. Man hofft, sich so auch wohler zu fühlen und glücklicher zu sein.

Und damit laufen wir alle in die Falle der Perfektion. Das Selbstverbesserungsstreben ist nicht gefahrlos, warnen Psychologen. Setzt man sich zu sehr unter Druck und rutscht in einen Optimierungswahn, entsteht Stress, der krank macht. Konstruktiv mit dem Wunsch nach Optimierung umzugehen heißt, das richtige Maß zu finden.

Nicht anders gilt das auch für den religiösen Bereich. In der Bibel bezeichnet Jesus seine Jüngerschaft als das Salz der Erde. Salz war zumindest in der damaligen Zeit sehr wertvoll. Ohne Salz kein Leben, wo es fehlt, bleibt fader Geschmack. Aber auch hier gilt: Mit einem Zuviel ist die Suppe versalzen und ungenießbar. Im Bild des Salzes steckt damit auch eine Aufforderung, im eigenen Handeln das richtige Maß zu finden. Zu laue Ansprache wirkt wenig attraktiv, ein Zuviel schreckt ab. Glaubenseiferer schaffen dadurch eher Distanz als Akzeptanz.

Angelehnt an das Bild des Salzes in der Suppe: Die Menschen, mit denen wir zu tun haben, suchen und brauchen Lebens-Würze. Bieten wir sie an, sollten wir damit jedoch haushalten. Eben die Dosis macht es. Das, was wir an Überzeugungen anbieten, muss den Geschmack und den Bedarf derjenigen berücksichtigen, mit denen wir zu tun haben. Ob nun im weltlichen oder religiösen Bereich, das Streben nach dem Besten darf nicht zur Belastung werden. Zuviel auf einmal anzugehen, ist nicht der richtige Weg. Auch bei der Auswahl der Ziele gilt, das richtige Maß zu finden. Besser ist es, sich auf die Optimierung einer Sache zu fokussieren. Ich bringe erst einmal das eine zu Ende, ehe ich zum nächsten Ziel hetze. Das richtige Maß zu finden, kann der Grundstein meines beruflichen oder persönlichen Glücks sein – auch andere für eine Sache zu gewinnen. Das ständige Streben darf aber nicht zur Sackgasse werden. Bei allem gilt, sich und andere nicht unter Druck zu setzen. Das macht weder besser, noch gesünder oder glücklicher. Nur mit dem richtigen Maß gelingt dies.