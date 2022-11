Es blieb beim Einbruchsversuch in Alsbach

Alsbach-Hähnlein. Bis dato noch unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr versucht, in einen Supermarkt an der Alten Bergstraße in Alsbach einzubrechen. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, wurden die Täter vermutlich bei ihrem kriminellen Vorgehen gestört und traten die Flucht an. An der Eingangstür des Geschäfts entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Darmstädter Kriminalpolizei – das Kommissariat K21/22 – ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Zeugenhinweise entgegen. ots

