Zwingenberg. Die Hebesätze für die Gewerbesteuer oder die Grundsteuer sowie die Steuern für Hundebesitzer oder Spielapparate-Betreiber, die die Bürger oder Unternehmen an die Stadt Zwingenberg bezahlen müssen, sollen nicht steigen – so sieht es der Entwurf für den Etat 2021 vor (wir haben berichtet), über den die Stadtverordnetenversammlung am nächsten Donnerstag abschließend beraten und beschließen wird. Die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung indessen sind jedoch bereits erhöht worden, die entsprechende Satzung trat zum 1. Januar dieses Jahres in Kraft.

Die GUD hätte die Beitragserhöhung gerne ausgesetzt Die Zwingenberger Stadtverordnetenversammlung hat die Neukalkulation der Elternbeiträge in ihrer letzten Sitzung des Jahres 2020 mit großer Mehrheit beschlossen – die Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie (GUD) billigte die „moderate Erhöhung“ (Rathauschef Holger Habich) jedoch nicht, sondern trat dafür ein, die Anpassung zunächst noch auszusetzen. Mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie „kommt die Erhöhung in einer Phase, in der die Eltern ohnehin schwer gebeutelt sind“, argumentierte GUD-Fraktionschef Ulrich Kühnhold. Kalkuliert werden sollten nach Auffassung der GUD nur die Beiträge für die neue Kita Tagweide inklusive der Beiträge für die unter Zweijährigen, weil es dafür bislang noch keine Kalkulationen gegeben hat. Diese Kalkulationen sollten jedoch auf Basis der bis dato verwendeten Zahlen erfolgen, also keine Neuberechnung sein, die einer Erhöhung gleichkomme. FDP-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Dams hielt die Neukalkulation aller Elternbeiträge indessen für notwendig: Schließlich habe die Stadtverordnetenversammlung sich in einem Grundsatzbeschluss darauf geeinigt, eben das im Zwei-Jahres-Rhythmus zu tun. Dem Argument der GUD, wonach eine Beitragserhöhung die Eltern zur Unzeit treffe, hielt SPD-Fraktionsvorsitzende Regina Nethe-Jaenchen entgegen, dass die Erziehenden bereits beim ersten Corona-bedingten Lockdown im Frühjahr von den Beiträgen befreit wurden, weil sie die Kinderbetreuung nicht nutzen konnten. Sie gehe davon aus, dass der Magistrat auch aktuell im zweiten Lockdown wieder so verfahre und die Erziehenden entlaste. Bürgermeister Holger Habich bestätigte das. mik

Die Anpassung nach oben geht auf einen Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung zurück, mit dem vor einigen Jahren festgelegt wurde, dass die Beiträge regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen und – falls erforderlich – auf die ebenfalls festgelegten Quoten, mit denen sich die Eltern beteiligen müssen, anzupassen sind:

Lockdown führt zu Rückerstattungen Der Zwingenberger Magistrat hat beschlossen, die Kita-Beiträge anteilig zu erstatten, wenn die Betreuungszeit wegen der sogenannten „Stammgruppenregelung“ eingeschränkt und dadurch das gebuchte Betreuungszeitmodell nicht voll in Anspruch genommen werden kann. Elternbeiträge werden überdies auch erstattet, wenn während des aktuellen Lockdowns die Betreuung zu Hause erfolgt. Das teilte Bürgermeister Holger Habich jetzt in einem Elternbrief mit. Da es sich rechtlich um freiwillige Leistungen handelt, muss die Stadtverordnetenversammlung noch zustimmen. Habich erneuerte die „dringende Bitte“ der Landesregierung, die Betreuungsangebote nur dann in Anspruch zu nehmen, „wenn dies zwingend notwendig ist“: „Es gibt kein Betretungsverbot, wie im vergangenen Frühjahr, aber die Aufforderung, Kinder möglichst daheim zu betreuen, um Kontakte weiter zu reduzieren. Etliche Eltern folgen diesem Appell. Dafür vielen Dank!“ Gleichfalls habe das Gesundheitsamt des Kreises den Trägern empfohlen, Betreuungsangebote auf die „Stammgrupppen“ zu begrenzen und die Gruppen möglichst nicht zu mischen. Habich: „Im Alltag ist dies eine große Herausforderung, die unsere Erzieherinnen so gut es eben geht zu bewältigen versuchen. Im Ergebnis führt dies zur Reduzierung der Betreuungszeiten, da immer alle Gruppen besetzt sein müssen und dafür mehr Personalstunden erforderlich sind, als im Regelbetrieb.“ Die aktuellen Regelungen des Landes Hessen gelten zunächst noch bis zum 14. Februar. mik/red

Für Kinder unter drei Jahren müssen die Erziehenden 26 Prozent der Kosten, die der Stadt für die Kinderbetreuung entstehen, übernehmen – die Eltern von Kindern ab drei Jahren werden mit 20 Prozent belastet. Überdies werden 50 Prozent der Kosten für die Mittagsverpflegung in Rechnung gestellt.

Die Kalkulation der Beiträge hat der Magistrat der Stadt Zwingenberg erneut an Eckermann & Krauß, eine in Bensheim ansässige Beratungsgesellschaft für kommunales Management vergeben. Neu an dem Auftrag an die Finanzexperten war:

Sie mussten erstmals auch Beitragssätze für die neue Kindertagesstätte Tagweide und für die Betreuung von Kindern bis zwei Jahren kalkulieren, die bis dato in den Kitas nicht betreut wurden – das wird sich in diesem Jahr jedoch durch die Inbetriebnahme der neuen Kita Tagweide ändern.

Dort werden auch Kleinkinder aufgenommen, die bislang ausschließlich bei den „Zwingenberger Zwergen“ in Trägerschaft des Vereins Zwingenberger Pro Kind betreut wurden.

Die Höhe des zu zahlenden Elternbeitrags ist von dem Betreuungsmodul – also von der Betreuungszeit – abhängig. Beispielhaft stellen wir die monatliche Beitragssituation anhand der maximal möglichen Betreuungszeit – also einem Ganztagsplatz – der einzelnen Kitas für die ab Dreijährigen dar. Die Beiträge im Überblick:

Kita Alsbacher Straße, 7 bis 16.30 Uhr, bislang 242 Euro, ab 1. Januar 264 Euro

Kita Rodau, 7.30 bis 16 Uhr, bislang 216 Euro, ab 1. Januar 236 Euro

neue Kita Tagweide, 7.30 bis 17 Uhr, bislang -/-, ab 1. Januar 264 Euro.

Soweit die graue Theorie – in der Praxis schaut’s nämlich anders aus:

Das Land Hessen übernimmt für Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt die Kosten für einen Betreuungszeitraum von sechs Stunden täglich – in der städtische Satzung müssen jedoch die Beitragssätze ohne die Freistellung des Landes ausgewiesen werden. Im Klartext: Für Module bis zu sechs Stunden Betreuungszeit müssen die Eltern der ab Dreijährigen nichts bezahlen – und für Module ab sieben Stunden nur die Differenz. Mit Blick auf unser vorstehend genanntes Beispiel heißt das:

Für die Ganztagsbetreuung der ab Dreijährigen von 7 bis 16.30 Uhr in der Kita Alsbacher Straße werden den Eltern 97 Euro statt 264 Euro in Rechnung gestellt – analog dazu geschieht es beim Besuch der Kita Tagweide.

In Rodau entstehen den Eltern von ab Dreijährigen für den Ganztagsplatz – 7.30 bis 16 Uhr – Kosten von 70 Euro statt 236 Euro.

In den Kitas Rodau und Tagweide werden auch Kinder unter drei Jahren betreut, diese Elternbeiträge werden allerdings nicht durch das Land subventioniert. Ein Überblick am Beispiel der Ganztagsplätze:

Kita Rodau, Kinder ab zwei Jahren, 7.30 bis 16 Uhr, 409 Euro

Kita Tagweide, Kinder ab zwei Jahren, 7.30 bis 17 Uhr, 457 Euro

Kinder ab einem Jahr werden in städtischer Regie zurzeit ausschließlich in der Kita Tagweide betreut, der Ganztagsplatz von 7.30 bis 17 Uhr kostet 485 Euro.

Unverändert bleibt die Regelung, wonach das zweite Kind einer Familie, das zeitgleich mit dem ersten Kind eine Kita besucht, einen 50-prozentigen Nachlass erhält. Jedes weitere Kind ist beitragsfrei.