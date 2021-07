Eröffnungskonzert der Sommerakademie

Seeheim-Jugenheim. Die Sommerakademie für Kammermusik hat inzwischen einen festen Platz im Programm des Vereins Kultur im Schloss Heiligenberg.

Umso größer ist die Freude bei den Veranstaltern, dass diese Fortbildung für junge Musiker sowie die sich anschließenden Konzerte nach dem pandemiebedingten Ausfall im vergangenen Jahr nun wieder stattfinden können.

Die 18. Auflage der Sommerakademie wird zwar in einem kleineren Rahmen veranstaltet, aber vom 31. Juli bis zum 8. August werden wieder junge Meisterschüler und Studenten verschiedener Nationen zusammen mit ihren Dozenten mehrere Tage auf Schloss Heiligenberg oberhalb von Jugenheim verbringen.

In einer Ankündigung des Vereins Kultur im Schloss Heiligenberg heißt es: „Diese Zeit des gemeinsamen Lernens, Übens und Musizierens auf dem Campus Schloss Heiligenberg wird jedes Jahr von den jungen Meisterschülern gerne angenommen.“

Das Eröffnungskonzert findet am 31. Juli, Samstag, ab 19.30 Uhr statt. Gespielt werden Werke von A. Arensky (Streichquartett Nr. 2 op.35), Musizierende sind Evgeny Popov (Violine) und Hideko Kabayashi (Viola), sowie P. Tschaikovsky (Klaviertrio a-Moll op.50), Musizierende sind Emanuel Wehse (1. Violine) und Sebastian Hennemann (2. Violine).

Das Dozentenkonzert findet am 1. August, Sonntag, ab 19.30 Uhr statt. Gespielt werden unter anderem Werke von F. Schubert, F. Mendelsohn, Isaak Albeniz, Enrice Granados sowie Alexander Glazunov (Meditation), Musizierende sind Marc Bouchkov (Violine) und Hye Rim Ma (Klavier). Die Teilnehmerkonzerte finden am 6. und 7. August, Freitag und Samstag, jeweils ab 19.30 Uhr statt, das Abschlusskonzert in Verbindung mit der Preisverleihung folgt am 8. August, Sonntag, ab 17 Uhr.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass der Besuch dieser Konzertreihe nach den gültigen Corona-Verordnungen stattfindet.

Die Kontaktdaten der Besucher werden erfasst, analog oder per Luca-App. Überdies muss ein Corona-Negativnachweis vorgelegt werden. Bei Absage eines Konzerts erfolgt die Rückerstattung des Ticketpreises. red

