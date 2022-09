Die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg lädt für den nächsten Sonntag, 2. Oktober, zum Erntedankfest ein. An diesem Tag werden gleich vier Gottesdienst angeboten: Neben der klassischen Andacht in der Bergkirche wird es auch kurze Open-Air-Gottesdiensten an drei verschiedenen Orten geben.

Zunächst ist um 9.30 Uhr die Arthur-Sauer-Anlage der Treffpunkt, dieser Gottesdienst wird von

...