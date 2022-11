„Ist das Bildung?“, so lautet der Titel eines Buches von Ernst Spangenberg, aus dem der in Bickenbach lebende Autor am 22. November, Dienstag, auf Einladung der Kunstfreunde Bergstraße lesen wird. Ab 19.30 Uhr beschäftigt sich Spangenberg im Bürgerhaus Sonne (Hauptstraße 26) in Alsbach mit Themen „zwischen Philosophie und dem Recht auf Dummheit“. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird

...