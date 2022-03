Erinnerung an Paula Thiede

Zwingenberg. Nach der Corona-bedingten Zwangspause im Jahr 2021 lädt die SPD Zwingenberg in diesem Jahr anlässlich des Internationalen Frauentages wieder zu einer Veranstaltung ein. Am 10. März, Donnerstag, 19 Uhr, stellt SPD-Fraktionsvorsitzende Regina Nethe-Jaenchen die Berliner Gewerkschafterin Paula Thiede (6. Januar 1870 – 3. März 1919) vor. Veranstaltungsort ist der Saal des Alten Amtsgerichts in Zwingenberg (Obertor 1). Paula Thiede, die nur 49 Jahre alt wurde, ist heute weitgehend vergessen. Wer mehr über diese Frau wissen wollen, die sich schon Ende des 19. Jahrhunderts für die Rechte von Arbeiterinnen und Arbeitern eingesetzt hat, wird herzlich von der Zwingenberger SPD zu der Vortragsveranstaltung eingeladen. red

