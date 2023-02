Erhört Gott unsere Gebete?

Habt ihr schon einmal zu Gott gebetet und euer Gebet wurde nicht erhört? Vermutlich haben wir das alle schon erlebt. Vielleicht bei einem kleinen Stoßgebet vor der Klassenarbeit für eine gute Note. Vielleicht haben wir uns aber auch schon in großer Not von Gott verlassen, nicht gehört, nicht wahrgenommen gefühlt.

Warum scheint uns Gott nicht zu hören? Wenn es uns schlecht geht, fühlen wir uns manchmal zusätzlich von ihm verlassen. Haben wir vielleicht einfach nicht „richtig“ gebetet?

Christiane Sillus.

Im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 55, Vers 8, sagt Gott: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege.

Manchmal passen Gottes Wege nicht mit dem zusammen, was wir uns wünschen oder von ihm erwarten. An Gott glauben und zu ihm beten, bedeutet nicht, dass wir ohne Leid, ohne Kummer, ohne Trauer durchs Leben gehen können. Herausforderungen warten immer wieder auf uns, können uns vielleicht aber auch stärker, mutiger, tapferer machen.

Beistand in schweren Zeiten

Gott beschützt uns nicht vor dem Unheil, das im Leben immer wieder auf uns lauert. Aber er will uns hindurch helfen. Auch in unserer größten Not, im schlimmsten Kummer, in der hoffnungslosesten Trauer ist Gott an unserer Seite. Vielleicht merken wir es in dem Moment gar nicht oder es wird uns erst im Nachhinein bewusst.

Wir können jederzeit zu Gott beten, ihn bitten, dass er uns in unserer schweren Zeit beisteht. Er hört unser Flüstern, unser Schweigen, unser Schreien, unser Flehen, unser Rufen, unsere Wut. Er hört uns zu.

Ja, manchmal würden wir uns gerne eindeutigere Antworten von Gott wünschen, ein klares Zeichen seiner Anwesenheit, einen Hinweis darauf, dass er uns nicht alleine lässt.

Mehr Vertrauen versuchen

Wir können Gottes Gegenwart nur im Kleinen spüren und manchmal ist es sogar so klein, dass wir aufpassen müssen, um es überhaupt wahrzunehmen. Wenn es uns schlecht geht, fällt es uns manchmal schwer, Gottes kleine Botschaften oder Botschafter in unserem Leben zu erkennen. Aber er ist da. Er sieht uns und er hört uns.

Auch wenn es nicht immer einfach ist, können wir versuchen, Gott ein bisschen mehr zu vertrauen. Er hat einen Plan mit uns. Wir dürfen das Leben leben, das er uns geschenkt hat – mit all seinen Tiefen, aber auch mit all seinen Höhen!

Ich glaube daran, dass Gott unsere Gebete hört und er ganz genau weiß, wann wir ihn am nötigsten an unserer Seite brauchen. Wir können uns immer an ihn wenden und er wird da sein!