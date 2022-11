In diesen Tagen fanden erneut Prüfungen der Karateabteilung des Sportclubs Rodau (SCR) statt. Dabei stellten sich drei Karateka ihren jeweils nächsthöheren Kyu-Prüfungen des Shorin-Ryu-Karate in der Melibokushalle in Zwingenberg.

Neben den für den Kyu-Grad erforderlichen Katas wurden auch im Kihon ausgewählte Kata-Techniken vorgeführt und anschließend im Bunkai Kata-Sequenzen in

...