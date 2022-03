"Equal Pay Day": Seeheim-Jugenheim zeigt Flagge für gleichen Lohn

Seeheim-Jugenheim. Dass Frauen für die gleiche Arbeit häufig immer noch weniger Geld bekommen als ihre männlichen Kollegen, darauf will der sogenannte „Equal Pay Day“ aufmerksam machen. Der internationale Aktionstag für Entgeltgleichheit markiert symbolisch die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern:

Um das Einkommen zu erzielen, das Männer bereits am 31. Dezember des Vorjahres hatten, müssen Frauen bis zum „Equal Pay Day“ des Folgejahres arbeiten, der von Land zu Land unterschiedlich ist. In Deutschland liegt die Lohnlücke laut Statistischem Bundesamt aktuell bei 18 Prozent, weshalb der Aktionstag in diesem Jahr deutschlandweit am 7. März begangen wird.

Mit einer Flagge vor dem Rathaus der Gemeinde Seeheim-Jugenheim möchte Andrea Lehrian, die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde, an diesem Tag auf die ungleiche Bezahlung aufmerksam machen. red