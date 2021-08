Entscheidungen mit dem Herzen treffen

Regeln und Riten bestimmen unser Leben – manchmal sind sie hilfreich , manchmal schaden sie. Sie geben vor, wie und was wir essen, wie wir uns pflegen, was wir am Arbeitsplatz zu tun haben, wie wir uns beim Fahren verhalten oder mit anderen Sport treiben. Wir machen uns als selbst entscheidende, aufgeklärte Personen gerne vor, dass jegliches Handeln von unserem Willen bewirkt wird. Der Großteil unseres Handelns wird aber durch Regeln und Riten bestimmt, die wir einst akzeptiert, von anderen gelernt und nach und nach eingeübt haben. Wir halten sie ein, ohne viel darüber nachzudenken oder abzuwägen. Stimmen die Regeln mit unseren großen Lebenszielen überein, sind sie uns nützlich, zum Teil sogar überlebenswichtig. Erkennen wir, dass sie unserem Inneren nicht entsprechen, widerstreben sie uns. Sie rauben uns nur Energie und Zeit.

Haben sich Handlungsweisen einmal eingeschliffen, ist es sehr schwer, diese wieder zu ändern. Alles Neue erfordert Bewusstsein, Aufmerksamkeit und Konzentration. Daher halten wir an alten Gewohnheiten gerne fest, ebenso an Gesetzen und Ritualen. Sie geben Halt. Wir müssen nicht immer neu überlegen, wie wir handeln.

Handhygiene zählt zu aktuellen und wichtigen Regelungen. Sie darf zur Routine werden, das Bewusstsein, warum wir sie einhalten, sollte jedoch nicht verlorengehen. © Bissinger

Sie haben aber auch ihre Kehrseite. Ohne dass wir es bemerken, schränken sie unsere Wahrnehmung manchmal auf für Wesentliches ein. Ist uns etwas sehr vertraut, tun wir dasselbe immer wieder, ohne überhaupt noch bewusst wahrzunehmen, was rechts und links von uns geschieht. Und ohne uns zu fragen, ob das Ganze eigentlich noch unserem Inneren entspricht, es überhaupt noch zeitgemäß ist oder vielleicht auch etwas Besseres gibt.

Gerade auch im religiösen Bereich wurde schon immer darüber diskutiert, was den geltenden Gesetzen und Ritualen gerecht wird. Wer alles erfüllt, wird als „rein“ bezeichnet und entspricht offenbar dem göttlichen Willen. Verstößt man gegen bestehende Regeln und Traditionen, so gilt man als „unrein“. In biblischen Zeiten konnten „unreine“ Menschen keinen Dienst an heiligen Orten tun.

as im religiösen Bereich galt, wurde auch in den Alltag übertragen. Nur wer stets „rein“ handelt, ist Gott nahe. Die kirchliche Praxis orientiert sich bis heute daran. Nur wer Gebote und Gesetze strikt befolgt, lebt gottgefällig. Dem Willen Jesu entspricht das offensichtlich nicht. Er erteilt jeder religiöser religiöser Praxis eine Absage, in der es um das Einhalten von scheinbar heiligen Regeln und Riten geht. Für ihn geht es darum, dass Menschen aus dem Herzen heraus handeln. Was uns am Herzen liegt, soll auch unsere Entscheidungen prägen. Das heißt letztlich, auf Gefühle zu achten: auf das was uns bewegt, was und motiviert und kalt lässt, worüber wir urteilen? Jesus will keine Gesetzestreue, sondern ruft auf, sich im Herzen für Gott zu öffnen. Für ihn ist das auch der Sinn und das Ziel der zehn Gebote. Auch sie wurden immer wieder falsch verstandenen und überzogene Regeln daraus abgeleitet. Wie steht schon im Buch der Sprüche: „Mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus“ (Sprüche 4, 23).