Entscheiden, auch wenn es weh tut

Ich muss mich immer wieder entscheiden: Wann stehe ich auf? Wen treffe ich? Was soll ich essen? Wie verbringe ich den Abend?

Experten gehen davon aus, dass wir täglich rund 20.000 Entscheidungen treffen. Vieles läuft dabei aus Gewohnheit, manches auch aus Bequemlichkeit. Das eine Ja oder Nein kommt blitzschnell, mit anderen Entscheidungen tun wir uns sehr schwer und wir zögern sie hinaus.

Tafel 8 des Franziskanischen Pilgerwegs: Wer für den wahren Frieden eintritt, wird gekrönt – eine Krone, die auch Stacheln tragen kann. © Bissinger

Der Großteil all unserer Festlegungen passiert jedenfalls unbewusst. Um schnell zu einem Ergebnis zu kommen, entscheiden wir daneben auch vieles „aus dem Bauch heraus“. Ansonsten wären wir überfordert, immer wieder alle Möglichkeiten abzuwägen, das Beste zu tun oder anzunehmen. Wir sprechen von emotionalen und intuitiven Entscheidungen.

Es gibt im Leben aber auch Entscheidungen, die uns schwerfallen. Wir müssen etwas festlegen, das für uns oder andere große Tragweite hat: Wo und mit wem will ich leben? Für welchen Job entscheide ich mich? Für welche Überzeugungen trete ich ein?

Umso mehr Bedeutung die Entscheidung für mein eigenes Leben hat, desto schwerer tue ich mich mit ihr. Ich werde nur dann zufrieden sein, wenn sie auch zu meinen Lebenszielen passt. Die richtige Wahl treffe ich daher nur dann, wenn ich mir auch bewusst bin, wer ich bin und wer ich eigentlich sein will. Wir können in solchen Fragen nicht kurzfristig entscheiden, sondern müssen weiter blicken und uns dabei selbst treu bleiben.

Zu oft wird sich an dem „Üblichen“ und damit an anderen orientiert, anstatt dem eigenen Willen und eigenen Zielen gerecht zu werden. Sich eindeutig dafür zu entscheiden, braucht Mut und Kraft – auch die Bereitschaft der Veränderung. Die Bergpredigt ruft dazu auf, die Wahrheit beim Namen zu nennen und für sie einzutreten.

Für Jesus heißt dies, sich insbesondere für Gerechtigkeit und Frieden in der Welt einzusetzen. Er will, dass die Menschen die gegebenen lebensfeindlichen Situationen nicht einfach hinnehmen – aus Feigheit, Bequemlichkeit oder Gleichgültigkeit. Er will mutige Entscheidungen.

Er bringt es sogar recht hart auf den Punkt: „Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert.“ Sich für Gott zu entscheiden, kann auch weh tun. Ich muss auch einbeziehen, Konflikte einzugehen und mich von Handlungen und Menschen zu distanzieren, die den Weg zur Wahrheit behindern. Menschen, die von Gottes guter Botschaft überzeugt sind und dafür eintreten, müssen damit rechnen, dass es im Rahmen der Nachfolge immer wieder auch zu Dissonanzen kommt. Der Unfriede kann dabei durchaus auch unter Christen selbst auftreten. Das darf sein, wenn die Auseinandersetzung Glauben und Gemeinschaft dem eigentlichen, großen Ziel dann näherbringen.

