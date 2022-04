Endlich wieder Maifest in Zwingenberg

Zwingenberg. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause lädt der Country- und Westernclub Zwingenberg endlich wieder zum Maifest ein.

Am bewährten Programm der Veranstaltung, zu der die „Virginia Hillbillys“ seit vielen Jahren auf die eigene Ranch einladen, wird sich auch dieses Mal nichts ändern – gefeiert wird am 1. Mai, Sonntag, ab 11 Uhr.

„Hillbilly Heaven“, so heißt das weitläufige Areal westlich der Platanenallee in Zwingenberg. Dort steht seit gut 30 Jahren die kleine Westernstadt, die traditionell zum 1. Mai besonders für Familien zu einem beliebten Ausflugsziel wird. Wie gewohnt, wird es auch dieses Jahr wieder Live-Musik geben. Auftreten wird John Festo, ein alteingesessener Country-Musiker, der extra aus Borken anreisen wird.

Für das leibliche Wohl sorgen die Veranstalter in gewohnter Weise: Ab 11 Uhr werden unter anderem Steaks, Spareribs, Hamburger und Bratwürste vom Grill angeboten. Der Durst kann an einer der beiden Zapfstellen gelöscht werden.

Kinder waschen Gold

Weitere Highlights, die die Besucher in die Zeit des Wilden Westens zurückversetzen, sind unter anderem das Goldwaschen für die kleinen Besucher oder das „Verhaften lassen“ von unliebsamen Zeitgenossen durch den Sheriff. Diese werden gegen einen kleinen Obolus in den „Knast“ gesteckt. Dieser grenzt glücklicherweise direkt an die sogenannte „Jail-Bar“, welche extra neu errichtet wurde, um das Absitzen der Strafe dann doch so erträglich wie möglich zu gestalten.

Eine große Bitte haben die Veranstalter jedoch: Da es an der Ranch nur wenige Parkplätze gibt, sollte die Anreise zu Fuß oder mit dem Rad erfolgen. Platz für Fahrräder ist genug vorhanden. Wer mit dem Auto anreist, sollte nicht auf den Feldwegen parken, da es sich hierbei um Rettungswege handelt. Der Verein freut sich auf zahlreiche Besucher, wünscht viel Spaß und unterhaltsame Stunden auf der „Ranch“. red

