Eltern-Kurs zum Thema Baby-Beikost

Zwingenberg. Das Familienzentrum Zwingenberg weist auf ein Angebot mit dem Titel „Beikost für Babys“ (FE 008) hin. Kursleiterin Tanja Perlejewski (Fachkinderkrankenschwester, Praxisanleitung und Trageberaterin, Dozentin für Beikost und Stillbirthcare) wendet sich mit diesem Angebot an Mütter und Väter. Der zweistündige Kurs findet am 10. September, Freitag, von 10 bis 12 Uhr im Saal des Alten Amtsgericht (Obertor 1) in Zwingenberg statt. Die Teilnahme kostet 17 Euro beziehungsweise 30 Euro für Paare. Zum Inhalt heißt es:

„Gemeinsam werden wir die verschiedenen Möglichkeiten der Beikost kennenlernen. Erörtert werden Fragen wie: Was ist eigentlich Beikost? Wie sehen die Reifezeichen Ihres Babys aus? Welche Lebensmittel darf ich verabreichen, welche besser nicht? Wie bereite ich die passende Beikost zu? Dazu gibt es praktische Tipps und Tricks.“ Anmeldungen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red