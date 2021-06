Elektro-Tango zum Auftakt

Zwingenberg. Der Frühjahrsputz im Zwingenberger Theater Mobile unter dem Alten Amtsgericht (Obertor 1) ist genauso abgeschlossen wie der „Frühjahrsputz in unserem Programm“, so Mobile-Vereinsvorsitzender Leo Ohrem. Am 26. Juni, Samstag, werden nun ab 20 Uhr die Musiker der Formation „Bandoneo“ im Zwingenberger Kulturtempel zu Gast sein, die Saison eröffnen und Elektro-Tango aufspielen. In der Ankündigung der Veranstalter heißt es:

„Bandoneo ist die erste und bisher einzige deutsche Elektro-Tango-Band. Das Ensemble verbindet die Leidenschaft des Tangos mit einem modernen Twist. Durch den Einsatz von Elektro-Beats, E-Gitarre und viel Bass verleihen sie den unvergänglichen Harmonien des Tangos eine zeitgemäße Note.“

Eintrittskarten für die Veranstaltung im Theater Mobile gibt es bei der Tourist-Information der Stadt Bensheim (untere Fußgängerzone, Hauptstraße 53, gegenüber vom Kaufhaus Ganz) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisieren. red