Elastizität und Kraft aufbauen

Zwingenberg. Das Familienzentrum Zwingenberg weist auf einen Kurs mit dem Titel „Dynamisches Beckenbodentraining – Kraft und Elastizität für eine ,neue’ Mitte“ (FE 006) hin, mit dem sich Kursleiterin Christiane Weisgerber an Erwachsene wendet. Termin des nächsten Wochenend-Kurses ist der 21./22. August. Der Kurs findet an beiden Tagen von 10 bis 16 Uhr statt. Veranstaltungsort ist der Saal des Alten Amtsgerichts.

Das Seminar kostet 150 Euro. Der Kurs ist zertifiziert und wird im Rahmen der Präventionsprogramme von Krankenkassen bezuschusst. Die Teilnahme am Kurs ist nur mit einem aktuellen negativen Corona-Test (kein Selbsttest) möglich. Vollständig geimpfte und genesene Personen benötigen nur die jeweilige Bescheinigung. Sie müssen keinen Test mehr machen. Über den Inhalt heißt es: „Schlechte Haltung, Operationen, hormonelle Veränderungen, Geburten und vieles mehr schwächen den Beckenboden. Die Folgen sind Rückenschmerzen, Blasenschwäche, Senkungsbeschwerden und das Gefühl, sich in seinem Körper nicht mehr wohl zu fühlen. Der Beckenboden braucht dynamisches Training mit dem Ziel, Elastizität und gleichzeitig Kraft aufzubauen. Kraftvolle Bewegung entsteht, wenn das Gesamtsystem von Muskeln, Knochen und anderen Geweben gut koordiniert zusammen arbeitet. Ziel des Trainings ist es, die anatomischen Strukturen und ihre Funktionen kennen zu lernen, sie in Bewegung umzusetzen und dadurch dynamisch aktiv den unterschiedlichen Anforderungen des Beckenbodens gerecht zu werden.“

Kontakt: Familienzentrum Zwingenberg, Obertor 1, dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr, Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de. red