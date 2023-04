Seeheim. Von Mai bis September gibt es am zweiten Donnerstag im Monat vor dem Rathaus in Seeheim den Feier-Abendmarkt. Von 17 bis 20 Uhr laden regionale Anbieter zum entspannten Einkaufen und Genießen ein, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Zusätzlich will der Feier-Abendmarkt ortsansässigen Kunsthandwerkern und Unternehmen die Möglichkeit bieten, sich hier zu präsentieren. Und auch die örtlichen Vereine sollen eingebunden werden und mit speziellen Aktionen für eine ausgelassene Feierabendstimmung sorgen. Beim Start am 11. Mai wartet ein vielfältiges Angebot auf die Besucher – von Wein und Gin über Bratwürste, Frikadellen und Fischbrötchen bis zu Antipasti und vielem anderen mehr.

Die Feier-Abendmarkt-Termine in diesem Jahr im Überblick: 11. Mai, 8. Juni, 13. Juli, 10. August und 14. September. red