Einen Adventskranz selber binden

Zwingenberg. Das Familienzentrum Zwingenberg weist auf ein Angebot mit dem Titel „Adventskranz selber binden“ (FE 007) hin. Kursleiterin Waltraut Rochna wendet sich mit diesem Angebot an Erwachsene Die Kursgebühr für den dreistündigen Workshop am 25. November, Freitag, beträgt 18 Euro. Alle benötigten Materialien wie Tannenzweige, Strohkranz und Dekorationen müssen zum Kurs mitgebracht werden. Veranstaltungsort ist von 19 bis 22 Uhr der Vereinsraum im Alten Amtsgericht (Obertor 1) in Zwingenberg. Zum Kursinhalt heißt es:

„Zum weihnachtlich geschmückten Heim gehört traditionell auch ein Adventskranz. Adventskränze sind doppelt schön, wenn man sie selbst gebunden hat. An einem Abend wird den Teilnehmern gezeigt, wie sie Schritt für Schritt einen Adventskranz aus Tannenzweigen binden oder alternativ zur klassischen Vorgehensweise einen Kranz aus biegsamen Zweigen oder auch aus Zeitungspapier gestalten können.“

Kontakt: Familienzentrum des Zwingenberger Pro Kind e.V., Altes Amtsgericht (Obertor 1), Zwingenberg, Telefon: 06251/8690494, Telefax: 06251/8690495, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red