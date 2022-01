Eine neue Pfarrerin für Seeheim und Malchen

Seeheim. Pfarrerin Annika Dick hat in der Evangelischen Gemeinde Seeheim-Malchen ihre erste Pfarrstelle angetreten. Die 28-Jährige wurde kürzlich vom Starkenburger Propst Stephan Arras ordiniert.

In ihrer Predigt nahm Pfarrerin Dick Bezug auf das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es beschreibe Gott als liebenden, vergebenden Vater, dessen Arme weit geöffnet seien. Es sei ein Versprechen an die Menschen. Das gelte sogar dann, wenn sich ein Mensch von Gott abwende. „Die Liebe Gottes können wir spüren, wenn wir uns ihm zuwenden. Deshalb will ich als Pfarrerin von diesem Gott erzählen“.

An ihrer ersten Gemeinde schätzt Pfarrerin Dick, dass sie im Team mit Pfarrer Christoph Sames arbeiten könne und den „großen Pool an Ehrenamtlichen“, die die Gemeinde gestalten. In Seeheim habe sie von Anbeginn eine große Offenheit gespürt. Sich selbst beschreibt sie als sportlichen Typ mit einer Vorliebe für Wandern, Basketball, den koreanischen Kampfsport Taekwondo und Tanzen vorzugsweise Rock’n’Roll mit ihrem Ehemann.

Religion und Sport hätten einiges gemeinsam, sagte Propst Arras bei seiner Ansprache. Dazu gehöre Fairness, Teamgeist und das Verfolgen eines Ziels. Im Fall der Religion sei das Ziel, die Botschaft von der Liebe Gottes zu verbreiten. „Kämpfe den guten Kampf des Glaubens“ zitierte Arras aus dem 1. Brief des Paulus an Timotheus und erläuterte, dass diese Worte im griechischen Original von einem sportlichen Kampf zeugten. Zugleich appellierte er an die neue Pfarrerin, die eigenen Kräfte klug einzuteilen, um ans Ziel zu kommen

Michael Wörner, Präses des Evangelischen Dekanats Bergstraße, Pfarrer Christoph Sames und die stellvertretende Dekanin Pfarrerin Silke Bienhaus wirkten am Gottesdienst ebenso mit wie der Kirchenvorstandsvorsitzende Erwin Rieke sowie Pfarrerin Astrid Stephan und Pfarrer Michael Koch. Er war der Lehrpfarrer von Annika Dick bei ihrem Vikariat in der Gemeinde Niederseelbach im Taunus. Bei Pfarrerin Stephan absolvierte sie ihr Spezialvikariat beim Stadtjugendpfarramt in Wiesbaden. Evangelische Theologie hatte Annika Dick in Mainz und in Wien studiert. red