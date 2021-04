Die Natur zeigt sich derzeit in weißer Blütenpracht. Kirsche, Pflaume, Weißdorn oder Schneeball zeigen sich in einem prächtigen und leuchtenden Kleid. Das Weiß wirkt rein und steht im starken Kontrast zur noch recht tristen und farblosen Landschaft. Weiß gilt als Zeichen der Reinheit, des Neuen und des Lichtes.

Auch der erste Sonntag nach Ostern trägt es in seinem Namen. Er wird traditionell als Weißer Sonntag bezeichnet. Ursprünglich trugen die in der Osternacht getauften Christen weiße Gewänder. Die helle Kleidung versinnbildlichte die Reinigung durch das Taufwasser. Das Weiß gilt als Zeichen für den in Christus neu geborenen Menschen. Die Taufkleider wurden von den Neugetauften bis zum ersten Sonntag nach Ostern getragen, der damit zum Weißen Sonntag wurde, lateinisch „dominica in albis“ genannt.

Weiße und reine Blüten an einem Kirschbaum – sie stehen für das Makellose und Reine. © Bissinger

Bis in das siebte Jahrhundert hinein wurde der erste Fastensonntag als Weißer Sonntag bezeichnet. Zu diesem Termin zogen in Rom die Taufbewerber, Katechumenen genannt, in weißen Taufkleidern in die Kirche ein. In zahlreichen katholischen Gemeinden gehen Jungen und Mädchen acht Tage nach Ostern, dem heute als Weißer Sonntag bezeichneten Termin, zur Erstkommunion. Vor allem Mädchen tragen weiße Kleider oder alle nutzen von den Gemeinden gestellte weiße Gewänder.

Was weiß ist, gilt als einwandfrei, makellos und unschuldig. Wir sprechen von blütenreinem Gewissen, von einer blütenreinen Weste. Was weiß und rein ist, läuft Gefahr, schnell wieder zu verschmutzen, zumindest wird die Verunreinigung von anderen schneller wahrgenommen. Welkt das Weiß der Blüte in der Natur, beginnt die Zeit der Reife hin zur Frucht. Das, was „astrein“ – also ohne Makel aufgebrochen ist – braucht weitere Nahrung und gute Wachstumsbedingungen.

Theologen verweisen darauf, Christen sollten als österliche Menschen wahrgenommen werden. Sie meinen damit etwas ganz anderes, als das Tragen von Festtagskleidung. Ihr Handeln soll einwandfrei sein, dazu Zuversicht und Hoffnung ausstrahlen.

Ostern wird gerne als Fest abgehakt und leicht zur Tagesordnung übergegangen. Gerade wenn Religion und Glaube angezweifelt werden, liegt es an den Christen, noch deutlicher zum Ausdruck zu bringen, dass sie als österliche und erlöste Menschen leben und sich dadurch von anderen unterscheiden.

Jesus hat mit seinem Leben, Sterben und Auferstehen eine Ahnung vom neuen Leben gegeben. Was jeder davon mitnimmt und wie er sich davon ergreifen lässt, liegt an den Menschen selber.

