Seeheim-Jugenheim. Längst nicht mehr selbstverständlich ist es in Zeiten klammer Kassen, dass Kommunen ein eigenes Schwimmbad unterhalten – und das selbst dann, wenn die Corona-Krise die Finanzlage in den Rathäusern noch verschlechtert. Rechnungsprüfer sind denn auch gerne schnell bei der Hand, wenn es darum geht, „freiwillige Leistungen“ aus den Haushaltsplänen von Städten oder Gemeinden zu streichen.

In Regie der Gemeinde

Ebenfalls längst nicht mehr selbstverständlich ist es, dass die Kommunen ihre Schwimmbäder auch selbst betreiben. In Bensheim und Lorsch ist dafür längst die GGEW dafür zuständig. Die Stadt Heppenheim hingegen hat ein entsprechendes Angebot des Energieversorgers vor einiger Zeit abgelehnt.

Auch das Freibad in Jugenheim läuft weiterhin unter der Regie der Gemeinde. Bürgermeister Alexander Kreissl (CDU) – früher selbst ein aktiver Schwimmer – hat es bereits in seinem Wahlkampf ausgeschlossen, dass die GGEW auch hier zum Zuge kommen wird. Unterstützung erfährt er dabei durch den Jugenheimer Schwimmbadverein, der – 1996 gegründet – durch beachtliche finanzielle und fachliche Hilfestellungen bis heute immer wieder maßgeblich mit dafür sorgt, dass das Freibad überhaupt noch existiert. Im Vorfeld der Kommunalwahl hat der Schwimmbadverein die im Gemeindeparlament vertretenen Parteien nach ihrer Position zum Freibad in Jugenheim befragt. Die Rückmeldungen zeigen eindeutig: Das Freibad soll auf jeden Fall erhalten bleiben.

Dr. Cornelia Lietz von der CDU verweist darauf, dass auch im Wahlprogramm der Christdemokraten der Erhalt des Schwimmbades als ein wichtiges Ziel benannt sei. Nun gelte es, die Attraktivität der Anlage weiter zu steigern. So sei aktuell für 2021 die Errichtung neuer Fahrradständer und die Erneuerung der Beckenwasserpumpe – auch dies mit finanzieller Unterstützung durch den Schwimmbadverein – vorgesehen. Außerdem meint die CDU, „dass eine Erneuerung der Umkleidekabinen und -schränke dringend voranzutreiben wäre“.

Für Dr. Walter Sydow von den Grünen gibt es ebenfalls keine Diskussion. „Wir stehen weiterhin zum Erhalt des Schwimmbades in Seeheim-Jugenheim.“ Aus Sicht der Grünen ist die Freizeitanlage „ein wichtiger Baustein in unserer Gemeinde zum sozialen Miteinander, zur Freizeitgestaltung, Erhaltung der Gesundheit und unerlässlich für die Kinder und Jugendlichen, die dort das Schwimmen lernen können. Das Profil des Schwimmbades sollte in seiner bisherigen Form erhalten bleiben“.

Auch Peter Kannegießer vom SPD-Ortsverein betont, wie wichtig das Bad für die Gemeinde sei. Man wolle deshalb dran „nicht rütteln“. Man sei in der Verantwortung, „das Schwimmbad baulich und technisch gut zu unterhalten. Ohne Frage bedarf es hierzu fortlaufender Investitionen. Wir brauchen dieses Freibad. Das schulden wir nicht zuletzt unseren Kindern, die dort das Schwimmen lernen, was leider heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr ist“, so Kannegießer.

Für Thomas Postina von der FDP ist das Schwimmbad in Jugenheim „fester Bestandteil des Freizeitangebots für Kinder und Erwachsene in Seeheim-Jugenheim und muss es bleiben“. Das Engagement des Schwimmbadvereins mache es zudem zu einem nachahmenswerten Beispiel bürgerlichen Engagements, das die FDP stets befürworte. Dabei dürfe der Verein nicht alleine gelassen werden: „Die Kommune muss für Betrieb und Instandhaltung garantieren – auch, wenn keine Kostendeckung durch Eintrittsgelder erreichbar ist“, so die FDP.

Der Schwimmbadverein sieht sich durch die Stellungnahmen der Parteien in seiner Haltung und seinem Engagement bestätigt: Das Schwimmbad sei ein lebendiger Ort für Familien, Bürgerinnen und Bürger, ganz besonders für die Kinder und Jugendlichen von Seeheim-Jugenheim und der angrenzenden Gemeinden. Die Anlage sei nicht nur aus sport-gesundheitlicher Sicht nicht wegzudenken, vielmehr auch ein kommunikativer Treffpunkt für Jung und Alt und erfreue sich nach wie vor größter Beliebtheit. Viele Badegäste seien im vergangenen Jahr auch aus etwas ferneren Gemeinden nach Jugenheim gekommen.

Als besonders erfreulich wertet der Schwimmbadverein auch, dass alle politischen Parteien das bürgerschaftliche und finanzielle Engagement des Vereins würdigen und weiterhin die Beteiligung des Vereins bei Fragen des Erhalts und der Entwicklung des Schwimmbads begrüßen.

Wie läuft’s in diesem Jahr?

Was die Saison 2021 angeht, ist nach derzeitigem Stand nicht auszuschließen, dass sie wieder unter den Corona-Bedingungen verläuft, wie es sie im vergangenen Jahr gegeben hat: drei Zeitfenster pro Besuchstag, jeweils limitierte Besucherzahl, Kartenvorverkauf über das Internet. „Das hat sich wirklich gelohnt. Ich bin froh, dass wir diesen gemeinsamen Schritt unternommen haben“, hatte im vergangenen Jahr der mittlerweile verstorbene Vorsitzende und Mitgründer des Schwimmbadvereins, Georg Roth, bilanziert.