Einbruchserie beim Kleintierzuchtverein in Zwingenberg

Zwingenberg. In der Nacht von Montag (13.02.) auf Dienstag (14.02.) hatten es Einbrecher auf höherwertiges Werkzeug beim Kleintierzuchtverein an der A5 abgesehen, wie die Polizei berichtet.

Hierbei sind sie in 14 der 15 Gartenhäuser und in das Vereinsheim in Zwingenberg eingebrochen. Sie erbeuteten Werkzeug, insbesondere höherwertige Maschinen. Anschließend konnten sie unerkannt fliehen. Nun ermittelt das Kriminalkommissariat 41 in Bensheim und nimmt Hinweise unter 06251 8468-0 entgegen.