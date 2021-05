Einbruch in Zahnarztpraxis

Seeheim-Jugenheim. Die Polizei sucht mögliche Zeugen eines Einbruchs in eine Zahnarztpraxis an der Heidelberger Straße in Seeheim.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, gelangten die Kriminellen nach derzeitigem Kenntnisstand im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen durch ein Fenster in die Praxisräume. Sie durchsuchten die Räume nach potenzieller Beute und stießen dabei auf eine Geldkassette, aus der sie zirka 300 Euro Bargeld entwendeten. Im Anschluss flüchtetendie Kriminellen unerkannt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 der Polizei in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer kann Hinweise geben? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen. ots