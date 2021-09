Einbruch in Gaststätte

Seeheim-Jugenheim. Auf die Tageseinnahmen einer Gaststätte „In den Weiherwiesen“ in Seeheim-Jugenheim hatte es ein noch unbekannter Täter am frühen Freitagmorgen abgesehen, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet und einen Zeugenaufruf veröffentlicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Kriminelle verschaffte sich mutmaßlich gegen 4 Uhr Zutritt zu dem Schankraum der Gaststätte, entwendete dort die Tageseinnahmen aus der Kasse und trat im Anschluss die Flucht an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des für diesen Fall zuständigen Kommissariats 42 der Polizei in Pfungstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9509-0). ots