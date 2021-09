Einbruch in Einfamilienhaus in Zwingenberg

Kriminalität. Ein Einfamilienhaus in der Karlstraße ist am Montagmittag (27.9.) in das Visier Krimineller gerückt. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt durch ein Fenster ins Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke auf der Suche nach potentieller Beute. Ob sie etwas entwendeten, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

