  Einbrecher von Anwohnern überrascht

Alsbach-Hähnlein / Sandwiese. Ein ungebetener Gast hat am Samstag (6.3.) in der Schlesierstraße sein Unwesen getrieben und ist auf noch nicht bekanntem Weg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach seinem Betreten des Hauses gegen 3.30 Uhr ist er von der Anwesenheit der Bewohner überrascht worden, woraufhin er umgehend flüchtete. Der Kriminelle wird auf etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß geschätzt. Er hat eine dunkle Hautfarbe und war zum Zeitpunkt der Tat mit einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Darmstädter Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

