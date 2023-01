Die Polizei sucht eventuelle Zeugen eines Einbruchs, der sich am Samstag in Zwingenberg ereignet hat. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, sind bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 15 und 21.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Alsbacher Straße eingebrochen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die ungebetenen Gäste ein Fenster des Anwesens auf.

