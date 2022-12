Die Polizei sucht mögliche Zeugen eines Einbruchs, der sich am Montag dieser Woche in Zwingenberg ereignet hat. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, suchten die bislang noch unbekannten Täter dabei eine Wohnung in einem Zweifamilienhaus an der Wiesenpromenade heim. Zwischen 11.30 und 12.45 Uhr gelangten die Kriminelle durch die zuvor aufgehebelte Eingangstür ins

...